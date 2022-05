Viele Stunden Freizeit investierten die 43 Aktiven der Feuerwehr Euerfeld in ihr "neues altes" Tanklöschfahrzeug: Das Fahrzeug wurde gebraucht von der Feuerwehr Dettelbach übernommen und ersetzt ein fast 40 Jahre altes Löschgruppenfahrzeug. Im Fokus der Jahreshauptversammlung auf dem Dorfplatz standen außerdem langjährige Mitglieder und eine schlagkräftige Jugendfeuerwehr.

"Vieles lernt man viel mehr zu schätzen, wenn man es mal nicht mehr hat", formulierte Landrätin Tamara Bischof die Situation bei der Feuerwehr: Obwohl die Pandemie noch allgegenwärtig sei, kehre in Form von Veranstaltungen wie dem Feuerwehrfest glücklicherweise wieder etwas Normalität ein. "Bei der Maibaumaufstellung sind viele Menschen länger als sonst geblieben und haben die Geselligkeit genossen", freute sich Vorsitzender Philipp Weippert, der die Vereinsaktivitäten der Wehr vorstellte.

Jahrzehntelanges Engagement in der Feuerwehr stand bei den Ehrungen durch Landrätin und Feuerwehrführung im Mittelpunkt: Für 40-jährige aktive Dienstzeit wurden Dieter Gerhard und Roland Ungemach mit dem Ehrenzeichen ausgezeichnet. 25 Jahre aktiv sind Joachim Mack, Alexander Rettner und Johannes Walter. Die obere Altersgrenze für den aktiven Dienst haben Erich Scheller und Franz Scheller erreicht.

"Der Abschied von unserem alten LF 8 fiel nicht so schwer, es war in vielerlei Hinsicht nicht mehr zeitgemäß" – mit großer Begeisterung zählte Kommandant Stephan Weippert die Vorzüge des neuen Tanklöschfahrzeugs 16/25 auf. Viele Ausbildungsstunden wurden bereits investiert und Umbauten in Eigenregie abgewickelt. Bei den zurückliegenden Einsätzen bewährte sich der rote Brummi bereits.

Die Einsatzstatistik des Kommandanten zählte 2020 zwei Einsätze, 2021 fünf Einsätze und 2022 drei Einsätze, darunter zwei größere Scheunenbrände. Dank einer funktionierenden Jugendarbeit konnte Weippert mit Moritz Heinrich, Tobias Mack und Linus Graber drei junge Männer in den aktiven Dienst übernehmen.

"Ein Jugendlicher im Dorf muss merken, dass es etwas ganz Besonderes ist, wenn man sich ehrenamtlich engagiert", appellierte Bürgermeister Matthias Bielek, das Engagement der jungen Leute zu stärken. Bielek lobte in diesem Zusammenhang Jugendwart Florian Mack, der an diesem Abend gleich sechs neue Mitglieder in die Jugendfeuerwehr aufnehmen konnte: Andre Gerhard, Johannes Füller, Josuha Müller, Lewin Füller, Max Winzenhörlein und Paul Schneider.

In Euerfeld engagiert sich aktuell etwa jeder Dritte in der Feuerwehr: 500 Einwohner zählt das Dorf, 187 Mitglieder der Feuerwehrverein. Dessen Kasse ist aus Sicht des Kassiers Helmut Schneider gut aufgestellt: Trotz Wegfalls von Festen konnte der Verein in den zurückliegenden Jahren ein gutes Ergebnis verzeichnen.