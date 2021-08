Kitzingen vor 40 Minuten

Musikalische Zeitreise am Stadtbalkon mit "The Hemlocks"

Beim Openair-Konzert am Stadtbalkon in Kitzingen darf sich das Publikum am Sonntag, 5. September, auf eine musikalische Zeitreise mit "The Hemlocks" freuen. Für die Liebhaber der Rock- und Beatmusik der Beatles, Stones, Kinks, CCR und anderen wollen Max-Günter Michelsen, Klaus Hentzschel, Reinhard Kelber, Michael Düll, Veit Plietz, Werner Hermann Grimm und Johann Düll die Zeit der "handgemachten Musik" wieder aufleben lassen. Das Konzert beginnt laut Ankündigung um 11 Uhr, der Eintritt ist frei.