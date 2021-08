Sickershausen vor 1 Stunde

Moderne Monitore für die Sickershäuser Wehr

Seit Anfang 2020 setzt die Feuerwehr Sickershausen neben Sirene und Funkmeldeempfänger auf das Handy als zusätzlichen Alarmierungsweg. Dieser neue Dienst bietet neben der Meldung auf dem persönlichen Mobiltelefon auch eine Visualisierung auf sogenannten Alarmmonitoren. Zwei davon hängen seit einiger Zeit in der Fahrzeughalle der Sickershäuser Wehr. Bei einem Einsatz erscheinen darauf alle relevanten Informationen zum konkreten Ernstfall und eine genaue Lagebeschreibung mit Wegführung. So sehen die Einsatzkräfte beim Eintreffen sofort, was genau auf sie zukommt und können sich besser darauf einstellen und vorbereiten. Im Vergleich zu früher, als es galt ein Alarmfax auszuwerten, erleichtert die neue Technik den Feuerwehralltag enorm und spart wertvolle Zeit. Die Anschaffung war nicht zuletzt Dank einer Spende der Raiffeisenbank Kitzinger Land möglich, die bereits anlässlich des vergangenen 140-jährigen Jubiläums geleistet, wegen Corona aber jetzt erst offiziell übergeben wurde.