„Mein Kita-Essen in Bildern“

Die Gewinner der diesjährigen Tage der Kitaverpflegung des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten stehen fest. Bei der Mal- und Bastelaktion mit dem Motto "Mein Kita-Essen in Bildern" haben in der Aktionswoche fast 30 bayerische Kitas ihre Verpflegungssituation in Form von kreativen Kollagen, Plakaten und Fotobüchern festgehalten. Die besten zehn Einsendungen erhielten eine Gewinnerbox mit tollen Sachpreisen.