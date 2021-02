Wiesentheid vor 41 Minuten

Matthias Lorey neuer Vorsitzender

Nach zwei Jahren als Stellvertreter haben die Mitglieder der CSU Wiesentheid nun den 29 jährigen Matthias Lorey einstimmig zu ihrem neuen Ortsvorsitzenden gewählt. Otto Hünnerkopf empfahl ihn mit den Worten: „Matthias hat sich in den letzten Jahren außergewöhnlich stark engagiert und viel Gespür für Politik gezeigt.“ Ihm zur Seite stehen als Stellvertreter die erfahrenen Kommunalpolitiker Dr. Werner Knaier, Maria Stadtelmeyer-Limbacher und Otto Hünnerkopf, heißt es in einer Pressemitteilung der CSU. Damit strebt der CSU-Ortverband schrittweise einen Generationenwechsel an.