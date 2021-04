Mainstockheim vor 53 Minuten

Luise Böhm feierte den 97.

Luise Böhm, am 25. April 1924 in Rüdenhausen geboren, feiert ihren 97. Geburtstag im Seniorenheim Schlossw Ebracher Hof in Mainstockheim, wo sie seit fast neun Jahren ihren Lebensabend verbringt.