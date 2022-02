Kitzingen vor 1 Stunde

Leserforum: So ändern sich die Zeiten

So ändern sich die Zeiten - und die Kosten! Früher fuhr man vom Land in Stadt, um Waren zu kaufen, die es eben nur in der Stadt gab. Heute bietet der Discounter vor den Toren der Stadt so ziemlich alles, was der gemeine Landbewohner so braucht. Auch Apotheken und Ärztehäuser "flüchten" aus der Stadt.