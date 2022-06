Rund 326.000 aktive Feuerwehrleute engagieren sich im Freistaat laut Landesfeuerwehrverband Bayern (LFV) in 7.800 Feuerwehren für den Brandschutz. Die Feuerwehr leistet aber auch immer häufiger technische Hilfe, vor allem bei Unfällen und bei Hochwasser.

Schnelligkeit und Fitness der Helferinnen und Helfer sind dabei wichtige Voraussetzungen. Mit dem 1. AOK-Feuerwehrlauf haben die Feuerwehren im Landkreis und die AOK in Würzburg im vergangenen Jahr den Fokus auf die Gesundheit gelenkt. Nun, so eine Pressemitteilung der AOK Bayern, Direktion Würzburg, geht der Feuerwehrlauf unter dem Motto „Gemeinsam noch stärker“ in die nächste Runde.

Aktion läuft bis Ende August

Auch der zweite Feuerwehrlauf findet als digitale Laufveranstaltung statt. Mitmachen können alle Läuferinnen und Läufer, die in Bayern wohnen und mindestens zwölf Jahre alt sind. Ziel ist es, innerhalb von drei Monaten möglichst viele Kilometer zu erlau-fen. Dabei ist es egal, ob jemand geht, läuft oder sprintet, 100 oder 1000 Treppenstufen am Tag bewältigt oder ein Laufband verwendet.

Die Aktion ist jetzt gestartet und dauert bis 31. August. Unter www.feuer-dich-an.de kann man sich anmelden und seine jeweils gelaufenen Kilometer dokumentieren. Auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer warten zahlreiche Preise. Wer die absolvierten Kilometer zusätzlich der Feuerwehr vor Ort zuordnet, kann deren Gewinnchancen erhöhen. Denn für die zehn Feuerwehren mit den fleißigsten Teilnehmenden gibt es ebenfalls Preise.

Anmeldung und weitere Informationen unter: www.feuer-dich-an.de