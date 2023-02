Am Dienstag, dem 21. Februar 2023, schließen der Wertstoffhof in Kitzingen und das Kompostwerk Klosterforst bereits um 12 Uhr. Das teilt das Landratsamt Kitzingen in einer Pressemeldung mit.

Für die Bauschuttdeponie Iphofen gelte an diesem Tag die übliche Annahmezeit von 09:00 bis 12:00 Uhr.

An den übrigen närrischen Tagen, insbesondere auch am Rosenmontag, bleibe es bei den Entsorgungsanlagen bei den bekannten Öffnungszeiten.

Die Müllabfuhr kommt im Landkreis Kitzingen über Fasching an den gewohnten Tagen und leert die Abfallbehälter.

Weitere Fragen?

Die Abfallberater am Landratsamt Kitzingen helfen weiter: Tel. 09321 928-1234 oder per E-Mail unter abfall@kitzingen.de