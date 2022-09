Durch einen Spendenaufruf von unseren Vereinsmitgliedern Sabine und Romy Schmieder, konnten in der Spendenbox im Restaurant Schloss Marktbreit und durch großzügige Spenden von weiteren Mitgliedern des Vereins Kultur Marktbreit e.V. 520 Euro gesammelt werden. Dieses Geld kommt dem Verein Julenka e.V. zugute.

Julenka e.V. ist ein 2011 gegründeter gemeinnütziger Verein, der sich das Ziel gesetzt hat, ein bereits existierendes soziales Projekt in der Ukraine den Martin-Klub zu unterstützen. Der Martin-Klub nimmt sich verhaltensauffälliger Kinder, Kinder ohne Eltern und junger Mütter an. Man gibt ihnen einen Platz zum Leben und die Möglichkeit einer professionellen Betreuung durch Fachleute. Dies bedeutet Unterstützung bei der Suche oder Schaffung von Arbeitsplätzen für die Mütter sowie die pädagogische Betreuung der Kinder.

Die Spendengelder werden direkt an den Martin-Klub in Dnipro (Ostukraine) gesendet, damit sie dort Flüchtenden unmittelbar vor Ort helfen können. Seit Beginn des Krieges konnten der Martin-Klub dank den Spenden 1230 Familien mit etwa 900 Kindern unterstützen (Stand 29. Mai). Nach Beendigung des Krieges fließt das Geld wie bisher in die Unterstützung ukrainischer benachteiligter Kinder mit ihren Müttern - und wird dann (wie schon nach 2014) für soziale Aufbauprojekte mit Kriegsopfern eingesetzt.

Die Vorsitzende von Kultur Marktbreit e.V. Frau Waltraud Hegwein hat durch ihre Arbeit mit der Elementaren Gesundheitstherapie von Frau Dr. Erna Weerts schon seit Jahren Kontakt mit dem Martin-Klub in der Ukraine. Sie kennt Mitarbeiter des Martin-Klubs und weiß, dass die Gelder vor Ort an und in die helfenden Hände kommen. Allen Helfern und Spendern an dieser Stelle ein herzliches Vergelt's Gott und Dankeschön.

Von: Waltraud Hegwein (1. Vorsitzende Kultur Marktbreit e.V.)