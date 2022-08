Fränkische Feinkost, Lebensfreude pur, pfiffige Winzer-Ideen, Kulinarik, Kunst, Kultur und Kräuter – das alles kann am Samstag, 3. und Sonntag, 4. September, im idyllischen Winzer- und Weindorf Sommerach bei den Winzerhof-Tagen "Erleben & Genießen" entdecken. Folgende Informationen sind einer Pressemitteilung der Verwaltungsgemeinschaft Volkach entnommen: An zwei Tagen öffnen die Höfe für die Besucher des Ortes ihre Tore. Hier kann man jeweils ab 11 Uhr einen Blick hinter die Kulissen werfen. Natürlich bei freiem Eintritt.

21 Stationen bei Weingütern und Gastronomiebetrieben sind mit von der Partie und bieten Landleben und fränkische Lebensweise direkt zum Anfassen. Facettenreich ist das Programm der zweitägigen Veranstaltung.

Ob Hightech oder hand- und hausgemacht – bei "Erleben & Genießen" können die Gäste viele schöne Dinge entdecken. Glückspilze können bei einem Gewinnspiel unter anderem ihr Mittagessen in Form eines fränkischen Schäufeles gewinnen. Eine Modenschau nimmt die Besucher auf eine Zeitreise in die 50-er Jahre mit. Ein Bücherflohmarkt richtet sich an Bücherfreunde, die Schlepper-Oldtimer-Parade an Fans von alten Fahrzeugen.

Viel Musik in den Höfen

Ganz klar: Musik darf natürlich nicht fehlen. Auch hier wird Vielfalt großgeschrieben; die Bandbreite reicht von Swing, Rockabilly und Latin über fränkische bis klassische Klänge. In vielen Höfen wird nicht nur tagsüber, sondern auch abends mit Musik und Wein weitergefeiert.

Wer Sommerach nicht alleine, sondern in der Gruppe entdecken möchte, hat am Samstag um 15 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr die Gelegenheit dazu. "Sommerach – sehen und staunen" lautet die Devise für einen Ortsrundgang mit Weinempfang. Die Tour dauert eineinhalb Stunden und kostet pro Erwachsenen acht Euro, Treffpunkt ist am Brunnen in der Ortsmitte. Kinder können am Rundgang kostenfrei teilnehmen.

In der Villa Sommerach findet an beiden Veranstaltungstagen im Garten jeweils um 11 Uhr und 14 Uhr eine halbstündige, kostenfreie Kräuterführung zum Thema "Stoffwechsel, Ausleiten, Entgiften" statt. Zum 50. Geburtstag des Landkreises Kitzingen gibt es eine Ausstellung zur Landkreis-Geschichte der letzten fünf Jahrzehnte in der Info-Vinothek zu sehen. Wer Swing-Musik mag und bei "In the mood" nicht stillstehen kann, der sollte sich am Sonntag beim Brunnen in der Ortsmitte einfinden. Dort gastiert bei freiem Eintritt zwischen 13.30 und 15.30 Uhr die Fränkisch Swing Big Band.

Die Veranstalter empfehlen zur An- und Abreise aus den umliegenden Mainschleifen-Orten die Freizeitbuslinie "Mainschleifenshuttle". An beiden Veranstaltungstagen ist die Linie 105 von morgens bis in die Nacht hinein on tour.

Weitere Informationen zum Programm gibt es bei der Info-Vinothek Sommerach unter der Tel.: (09381) 7187 1936 oder im Internet unter www.sommerach.de!