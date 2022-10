Ein elf Jahre alter Junge galt seit Freitagabend (28. Oktober 2022) als vermisst. Die Polizei veröffentlichte daraufhin in der Nacht auf Samstag eine Öffentlichkeitsfahndung.

Der elfjährige Junge verließ am Freitag gegen 17.30 Uhr das Wohnhaus in Buchbrunn mit einem Cityroller und seinem Schulrucksack. Als er nicht zurückkehrte, leitete die Polizei umgehend umfangreiche Suchmaßnahmen sein. Da trotz der Unterstützung durch die Feuerwehren aus Buchbrunn und Kitzingen sowie dem Einsatz eines Polizeihubschraubers, einer Drohne des THW und Personensuchhunden der Junge nicht gefunden werden konnte, startete die Polizei in der Nacht eine Öffentlichkeitsfahndung.

Am Samstagmorgen entdeckte schließlich ein Anwohner aus Mainstockheim das Kind vor seinem Haus und rief die Polizei. "Eine Streife der Polizei Kitzingen holte den Jungen ab und brachte ihn nach Hause", heißt es im neuen Bericht der Polizei vom Samstag. Dei Öffentlichkeitsfahndung ist demnach beendet.

