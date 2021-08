Eine hochkarätige Veranstaltung verspricht am Samstag, 14. August, 16 Uhr, eine konzertante Orgelführung in der Dorfkirche von Mönchsondheim zu werden. Der prämierte akademische Musiklehrer Jan Dolezel aus Erlangen erfreut nicht nur mit konzertantem Orgelspiel, sondern wird auch Erklärungen zur Bau- und Funktionsweise von Orgeln geben. Die Dorfkirche von Mönchsondheim, insbesondere die Orgel von 1690 aus der Werkstatt Brandenstein in Kitzingen, stellt Museumsleiter Reinhard Hüßner vor.

Zum Konzert laden die Kirchengemeinde und das Kirchenburgmuseum ein. Aufgrund der eingeschränkten Besucherzahl ist eine Voranmeldung bis 13. August per E-Mail an erforderlich unter info@kitchenburgmuseum.de oder unter Tel.: (09326) 1224.