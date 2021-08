Volkach vor 59 Minuten

Konzert auf dem Weinfestpatz abgesagt

Aufgrund der schlechten Wetterprognosen haben sich die Veranstalter dazu entschlossen, das Konzert des Symphonische Blasorchesters Volkach am Samstag, 7. August, auf dem Weinfestplatz abzusagen. Dies teilt die Verwaltungsgesellschaft Volkach mit. Bereits gekaufte Eintrittskarten können in der Touristinformation Volkacher Mainschleife während den Öffnungszeiten zurückgegeben werden, oder man spendet den Betrag an die Musikschule Volkacher Mainschleife, die das Geld für die Nachwuchsförderung verwendet.