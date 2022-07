Marktbreit vor 14 Minuten

Konzert "AkkordeonAkzente"

Mit dem Anspruch, AkkordeonAkzente zu setzen, stellte das gleichnamige Ensemble unter der musikalischen Leitung von Matthias Lux sein diesjähriges Programm zusammen. Dass Akkordeons weit mehr zu bieten haben als volkstümliche Musik oder Schunkelwalzer, beweisen die Spieler schon seit fast 20 Jahren. Zahlreiche Auftritte bei Festivals in der Region Unterfranken sowie Konzertreisen ins Ausland ließen ein starkes Zusammenspiel entstehen. In diesem Jahr holen sie mit schwungvollen Stücken wie z.B. "Mocca Swing" von Quadro Nuevo sowie Klassikern wie »Adagio for Strings« (S. Barber) oder der feinsinnigen »Sinfonietta Concertante« (K.-H. Wolters) aus ihrem Instrument heraus, was der Balg hergibt. In einer eigenen humorvollen Version von "Chat Pitre" (R. Galliano) erweckt das Ensemble musikalisch eine freche Katze zum Leben. Natürlich wird auch der Tango nicht fehlen. Bei freiem Eintritt spielen die "AkkordeonAkzente" am Sonntag, 17.7.2022 um 17 Uhr in der St.Ludwig Kirche in Marktbreit. Lassen Sie sich überraschen - Hörspannung garantiert!