Rüdenhausen vor 1 Stunde

Konfirmanden in Rüdenhausen durften feiern

Unter Einhaltung der Bestimmung zur Eindämmung der Corona-Pandemie wurde in Rüdenhausen am Sonntag ein Konfirmationsgottesdienst in der Kirche abgehalten. Dabei waren laut einer Mitteilung der Kirchengemeinde lediglich die Konfirmanden und ihre Festgesellschaft im engsten Kreis zugelassen waren. Abends wurde ein kleiner Dankgottesdienst mit Auslegung der Konfirmationssprüche abgehalten. Alles in allem war es, trotz Einschränkungen, ein schöner Tag für die Konfirmanden und ihre Familien, so die Mitteilung. Zur Freude von Pfarrer Martin Fromm war die Stimmung im Abendgottesdienst glücklicherweise etwas gelöster.