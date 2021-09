Iphofen vor 1 Stunde

Klezmer trifft auf Swing

„Swingtime und Folklore“ lautet das Motto des Konzertes des Frank Bluhm Trios am Sonntag, 12. September, in Iphofen. Frank und Iris Bluhm präsentieren zusammen mit Gerd Semle am Bass bekannte Swing-Standards und Folklore-Songs und entführen die Konzertbesucher in die Klangwelt der 20er, 30er und 40er Jahre sowie der Jiddischen Folklore. Dies geht aus einer Mitteilung des Frank Bluhm Trios hervor. Das Konzert beginnt um 19 Uhr in der Karl-Knauf-Halle, Einlass ist ab 18.15 Uhr. Karten zu 15 Euro sind nur über die Tourist-Info unter Tel.: (09323) 870306 erhältlich.