Kitzingen vor 4 Stunden

Kitzingen: Vortrag über alternative Landnutzungsformen

Der Landkreis Kitzingen lädt am Dienstag, 13. Oktober, um 19.30 Uhr in die Alte Synagoge in Kitzingen ein. Simon Gruber, Referent des Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems (ISE) erklärt die Landnutzungsform "Agrophotovoltaik". Dies teilt das Landratsamt Kitzingen mit.