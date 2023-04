Kitzingen: Stadt bekommt dreifach Besuch - Gäste aus Frankreich, Polen und Italien erwartet

Wie die Stadt Kitzingen mitteilt, wird das Jahr 2023 international. Alle drei Partnerstädte werden mit einer Delegation in Kitzingen erwartet. „Wir freuen uns sehr, dass unsere Freunde aus Frankreich, Italien und Polen unsere Einladungen angenommen haben“, sagt Oberbürgermeister Stefan Güntner.

Den Auftakt macht eine Delegation aus dem südfranzösischen Prades bereits Ende dieser Woche. Vom 29. April bis 2. Mai werden rund 20 Gäste in Kitzingen erwartet. Der Freundeskreis der Partnerstädte hat zusammen mit der Stadt Kitzingen ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt. „Entscheidend ist für uns der lebendige Austausch“, betont Hauptamtsleiter Peter Grieb. Möglichkeiten dazu sind zahlreich gegeben.

Anlässlich der Feierlichkeiten zum 175-jährigen Jubiläum der TG Kitzingen wird eine Mannschaft aus Prades am Basketballturnier teilnehmen, Musiker aus der Partnerstadt werden das Mainfestival am 1. Mai bereichern. Um 17 Uhr wird ein Konzert in der Rathaushalle gegeben, eine Geigerin spielt am Bleichwasen ab 13 Uhr französische Lieder und am Stadtbalkon gibt es Weine aus der Region nahe den Pyrenäen zu verkosten. Ausflüge nach Ochsenfurt und Marktbreit sowie ein Film- und Dinner-Abend im Roxy-Kino runden den Besuch ab. OB Stefan Güntner empfängt die Gäste offiziell am Sonntagabend im Rathaus.

Das Stadtfest Anfang Juni bildet den Rahmen für den Besuch einer Delegation aus dem polnischen Trebnitz. Die Mitarbeiter der Touristinfo haben Führungen für die Gäste vorbereitet, die unter anderem mit einer Handballmannschaft nach Kitzingen kommen werden. Mitarbeiter der Trebnitzer Touristinfo werden mit einem Stand auf dem Stadtfest für ihre Region werben.

Nur drei Wochen später werden Gäste aus dem italienischen Montevarchi in Kitzingen erwartet. Das Weinfest vom 23. bis 26. Juni bietet den idealen Rahmen, um sich auszutauschen und gemeinsam auf beinahe 40 Jahre Partnerschaft anzustoßen.

„Mein Dank gilt all den engagierten Mitstreitern des Freundeskreises der Partnerstädte“, sagt OB Stefan Güntner. „Und allen Bürgerinnen und Bürgern, die sich für die drei langen Wochenenden als Gastgeber zur Verfügung stellen.“

Info:

Die Städtepartnerschaften mit Prades und Montevarchi sind im Jahr 1984/1985 gegründet worden. Die Partnerschaft mit Trebnitz gibt es seit 2009.

Gastgeber gesucht:

Wer Gäste aus Trebnitz oder Montevarchi beherbergen möchte, kann sich jederzeit bei der Stadt Kitzingen, Tel. 20-1004 oder Mail: veranstaltung@stadt-kitzingen.de melden.