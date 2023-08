Kitzingen: Sechs Absolventinnen der Pflegefachschule verabschiedet - "wichtiger Grundstein"

"Die Pflegefachhelferinnen des Kursjahrgangs 2022/23 haben ihre einjährige Ausbildung an der Pflegeschule in der Klinik Kitzinger Land erfolgreich beendet", heißt es in folgender Pressemitteilung der Schule:

Sechs Kursteilnehmer und Kursteilnehmerinnen wurden von der stellvertretenden Landrätin Dr. Susanne Knof, dem stellvertretenden Vorstand Dr. Uwe Pfeiffle, der Leitung der Pflegeschule Katharina Gottwald, der Kursleiterin der Pflegeschule Martina Ritz, Pflegedienstleitung Birgit Jakob sowie den geladenen Gästen bei einer offiziellen Abschlussfeier im Gemeinschaftsraum der Klinik verabschiedet.

„Mit der erfolgreichen Ausbildung haben Sie einen wichtigen Grundstein für Ihre berufliche Laufbahn gelegt. Dieses Berufsfeld wird Ihnen einen sicheren Arbeitsplatz für die Zukunft bieten und dazu gratuliere ich Ihnen“, beglückwünschte die stellvertretende Landrätin und Verwaltungsratsmitglied in der Klinik Kitzinger Land Dr. Susanne Knof die Absolventen und Absolventinnen.

Auch in diesem Jahrgang war der Zusammenhalt des Kurses laut der Kursleiterin wieder sehr gut, sodass zahlreiche berufliche und private Beziehungen entstanden sind. Diese konnten zudem durch zahlreiche Ausflüge, die nun nach bestandener Pandemie wieder in gewohntem Umfang durchgeführt werden konnten, und durch den Besuch verschiedener Praxiseinsatzorte gefestigt werden. Kursleiterin Martina Ritz ließ die Höhepunkte des vergangenen Schuljahrs in einem humorvoll gestalteten Rückblick noch einmal aufleben.

„Die Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer haben gut zusammengefunden und sich gegenseitig bestmöglich unterstützt. Jeder hat den anderen respektiert, wovon alle im Unterricht profitieren konnten“, freut sich die Leitung der Pflegeschule Katharina Gottwald über das positive Klassenklima.

Wie wichtig angehende Pflegekräfte in der heutigen Zeit sind, verdeutlichte der stellvertretende Vorsitzende Dr. Uwe Pfeiffle in seiner Rede, an deren Ende noch eine kleine Überraschung auf die Absolventen wartete: „Wir brauchen Sie alle. Die Pflegenot ist allgegenwärtig, sodass wir Sorge tragen müssen, weiterhin viele Menschen für diesen ganz besonderen Beruf begeistern zu können. Ich freue mich, dass einige von Ihnen den nächsten Karriereschritt bei uns in der Klinik gehen. Allen bei uns bleibenden Teilnehmern der Ausbildung möchten wir danken, indem wir einen Betrag analog des Inflationsausgleiches auszahlen.“

Insgesamt vier Absolventinnen und Absolventen bleiben der Klinik Kitzinger Land erhalten. Zwei von ihnen werden in der Pflegeschule die dreijährige Ausbildung zur Pflegefachfrau beginnen, die anderen beiden eine Festanstellung in der Klinik erhalten. Damit ist ein weiterer wichtiger Schritt gemacht, den Notstand in der Pflege der Klinik Kitzinger Land zu verbessern.

Folgende Teilnehmerinnen haben die Ausbildung zur Pflegefachhelferin (Krankenpflege) erfolgreich bestanden:

Madelaine Cebertowicz, Melissa König, Jaqueline Krenzer, Delia Nelkowski, Carmela Roder und Jana Semmler.