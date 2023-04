Kitzingen: Flohmarkt in der Siedlung - schon "mehr als 50 Haushalte angemeldet"

Das Interesse ist groß, genauso wie das Angebot. Der zweite Nachbarschaftsflohmarkt in der Kitzinger Siedlung verspricht ein lebendiger und spannender Tag zu werden. „Mehr als 50 Haushalte haben sich bei uns angemeldet“, berichtet Caroline Wirsing, die den Flohmarkt von städtischer Seite aus organisiert.

Wie die Stadt Kitzingen mitteilt, werden sich am Sonntag, 7. Mai, die Einfahrten, Garagen und Carports in Kitzingens größtem Stadtteil in einen Freiluft-Flohmarkt verwandeln. Gebrauchte Möbel, Deko-Artikel, Bilder, Kleider, Kinderspielzeug und vieles mehr wird von privaten Anbietern zum Verkauf angeboten. „Alles, was nicht mehr gebraucht wird, aber noch einen gewissen Charme hat“, erklärt Wirsing. Wer Töpfe, Teller oder Vasen sucht, ist am 7. Mai in der Siedlung genauso richtig, wie all diejenigen, die ihre Kinder oder Enkel mit gut erhaltenem Spielzeug erfreuen wollen. Um 10 Uhr beginnt der wohl größte Flohmarkt im Landkreis Kitzingen, bis 15 Uhr können alle Neugierigen von Haus zu Haus und von Hofeinfahrt zu Carport flanieren.

Einen Lageplan aller Teilnehmer gibt es am Stadtteilzentrum, wo auch weitere Stände aufgebaut sind. Dort werden die Besucher auch kulinarisch verwöhnt. Mitglieder des SieNet e.V. werden Speisen und Getränke anbieten. In der Tannenbergstraße 25 gibt es ebenfalls ein kulinarisches Angebot, präsentiert von den Lebenshilfe Wohnstätten.

„Letztes Jahr hatten wir bei der Premiere schon hunderte Besucher bei unserem Flohmarkt“, erinnert sich Caroline Wirsing und freut sich auch in diesem Jahr auf einen regen Besuch beim Nachbarschaftsflohmarkt. „Es ist doch für alle Teilnehmer ein schönes Gefühl, gut erhaltene Dinge in gute Hände abzugeben anstatt sie einfach wegzuwerfen.“

Wer sich noch anmelden möchte, kann dies bis einschließlich Dienstag, 2. Mai, per Email an stz@stadt-kitzingen.de oder per Tel. 09321/38231110 tun.