Kitzingen vor 40 Minuten

Bombenfund

Fliegerbombe am Flugplatzgelände gefunden - Entschärfung soll in Kürze erfolgen

Am Kitzinger Flugplatzgelände wurde am Mittwochmorgen eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Die Polizei hat das Gelände weiträumig abgesperrt - Sprengstoffexperten arbeiten derzeit an der Entschärfung.