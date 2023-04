Kitzingen: Altstadt mit Hilfe der Bürger verschönern - Stadt lädt zu Workshops ein

Seit 2018 ist die Kitzinger Altstadt als Sanierungsgebiet förmlich festgesetzt – sowohl die Stadt als auch private Hausbesitzer können mit Hilfe von Fördergeldern positiv auf das Erscheinungsbild ihrer Stadt einwirken. „Wir wollen die Bürger in den Prozess einbinden“, betont Oberbürgermeister Stefan Güntner. Wie die Stadt Kitzingen berichtet, haben bereits zahlreiche Beteiligungsmöglichkeiten stattgefunden. „Jetzt stehen zwei Workshops im Rahmen des ISEK Fortschreibung Erneuerungskonzeptes auf dem Programm.

Am Dienstag, 25. April, wird in der Alten Synagoge der Workshop „Straßen, Wege, Plätze“ durchgeführt. Die bereits eingegangenen zahlreichen Hinweise, unter anderem zur Gestaltung des Königsplatzes und der Kaiserstraße, werden dabei näher unter die Lupe genommen. „Es geht dabei nicht nur um den öffentlichen Raum rund um Königsplatz und Kaiserstraße, sondern vor allem auch um die weiterführenden Straßen im Altstadtbereich“, erklärt die Leiterin der Stadtplanung und Projektverantwortliche Bianca Buck.

Zusammen mit dem Stadtentwicklungsbüro DSK hat sie einen zweiten Workshop am Dienstag, 2. Mai, anberaumt. In der Alten Synagoge wird es dann um die möglichen Gestaltungselemente im öffentlichen Raum gehen, also um die Möblierung, die Belichtung und die Beschilderungen. Nach einer Vorstellung der Pläne und bisherigen Eingaben sind Live-Abstimmungen zu einzelnen Vorschlägen vorgesehen.

Teilnehmer sollten deshalb ihr Smartphone mitbringen. „Die Teilnahme an den Workshops ist natürlich auch ohne Smartphone möglich“, betont Bianca Buck und lädt alle Kitzingerinnen und Kitzinger ein, sich an dem zukunftsträchtigen städtebaulichen Prozess aktiv zu beteiligen.

Anmeldung: Eine Anmeldung per Mail beteiligung-nuernberg@dsk-gmbh.de oder über die Projektwebsite kitzingen.stadtentwicklung.live ist wünschenswert. Dort gibt es auch weitere Informationen zum bisherigen Prozessablauf.