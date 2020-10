Volkach vor 14 Minuten

Kind schaltete Herdplatte ein

Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Dienstag um 16.30 Uhr in der Bahnhofstraße in Volkach. Grund: ein Küchenbrand. Den Ermittlungen der Polizei zu Folge hatte ein sechsjähriges Kind in der Küche versehentlich die Herdplatte eingeschaltet, auf der eine Kaffeemaschine gestanden hatte. Durch die Hitzeentwicklung fing die Maschine Feuer und verrußte die Küche. Die Feuerwehren von Volkach und Astheim waren mit circa 33 Einsatzkräften vor Ort und konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Der Schaden in der Küche wird auf 5000 Euro geschätzt.