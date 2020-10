Neuses am Sand vor 1 Stunde

Kein Weihnachtsmarkt in Neuses am Sand

Der Weihnachtsmarkt in Wörners Schloss in Neuses am Sand wird in diesem Jahr nicht durchgeführt, heißt es in einer Mitteilung des Veranstalters. Es sei schwer vorstellbar, dass die Abstands- und Hygieneregeln an den Marktständen eingehalten werden können. Abstriche in der Anzahl der Verkaufsstände, die Kontrollen der Zugänge und die Lenkung der Besucher am Platz würden allerdings den Charakter der Veranstaltung in hohem Maße verändern und auch der organisatorische und logistische Aufwand würde sehr viel höher ausfallen als bisher.