Iphofen: Flammen "bis zur B8 sichtbar" - Vollbrand führt zu Großeinsatz an Sägewerk

Am Freitag (19. Mai 2023) gegen 22.40 Uhr erfuhr das Polizeipräsidium Unterfranken von einem Brand in einem Sägewerk in Iphofen (Landkreis Kitzingen) in der Straße Am Breitenstein. Die Flammen waren "bis zur B8 sichtbar", so die Polizei.

Direkt nach dem Eintreffen begannen die Feuerwehren aus Iphofen, Willanzheim, Nenzenheim, Fröhstockheim, Rödelsee, Mainbernheim und Possenheim mit den Löscharbeiten. Das Feuer dürfte nach ersten Erkenntnissen im Bereich eines Büro- und Lager-Containers entstanden sein.

Brand bei Sägewerk in Iphofen - geschätzter Schaden sechsstellig

"Kurz nach Mitternacht war der Brand im Griff", berichtet das Polizeipräsidium Unterfranken gegenüber inFranken.de. Die Kriminalpolizeiinspektion Würzburg hat den Brandort beschlagnahmt und ermittelt zur Brandursache.

Details hierzu kann die Polizei noch nicht nennen. Erst müssen die Untersuchungen der Brandfahnder abgewartet werden. Die Polizei schätzt den Schaden am Samstagmorgen auf etwa 200.000 Euro, wie sie im Gespräch mit inFranken.de mitteilt.