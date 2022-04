Im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim gab es am Freitag 33.076 labordiagnostisch bestätigte Coronavirus-Fälle gemeldet, das waren 1804 Fälle mehr als noch vor Ostern. Das Landratsamt meldete 1135 aktive Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag nach Angaben des Robert-Koch-Instituts bei 1140,5. 149 Menschen sind im Nachbarkreis bislang im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.

Die meisten aktiven Fälle, nämlich 139, gab es in der Kreisstadt Neustadt/Aisch (insgesamt 4837). Für Bad Windsheim meldete das Landratsamt 85 aktive Fälle (4054). Hoch waren die Fallzahlen nach wie vor in Uffenheim: Dort gab es 62 aktive Fälle (2187), in Scheinfeld waren es 74 (1542).

In allen Gemeinden des Landkreises gab es, Stand Freitag, aktive Fälle. Burgbernheim hatte derzeit 44 aktive Fälle (Gesamt: 1016), Markt Erlbach (1953) 83, Emskirchen (1914) 61, Burghaslach hat 46 (935), Oberscheinfeld acht (289), Markt Bibart 33 (662). Aus Ergersheim (267) wurden elf aktive Fälle gemeldet. In Hemmersheim (427) gab es 36 aktive Fälle, in Gollhofen (237) sieben, in Ippesheim (212) drei. In Markt Nordheim (362) waren 13 aktive Fälle registriert, in Simmershofen (174) neun, in Oberickelsheim (104) vier und in Weigenheim (176) acht.

In Altersgruppen aufgeschlüsselt heißt dies für die 1135 Fälle: 0 bis 10 Jahre: weiblich 43/männlich 547divers 3 Fälle, 11 bis 20 Jahre: 64/60/1 Fälle, 21 bis 30 Jahre: 96/85/4 Fälle, 31 bis 40 Jahre: 97/98/2 Fälle, 41 bis 50 Jahre 88/72/2 Fälle, 51 bis 60 Jahre: 99/103/3 Fälle, 61 bis 70 Jahre: 56/43 Fälle, 71 bis 80 Jahre: 18/22 Fälle, über 80 Jahre: 24/7 Fälle.

Laut Landratsamt wurden bislang über Impfzentrum und Praxen insgesamt 216.518 Impfungen verabreicht. Davon waren 72.465 Erst- und 77.178 Abschlussimpfungen, dazu kommen 63.609 Auffrischimpfungen und 3266 zweite Auffrischimpfungen.