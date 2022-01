Kitzingen vor 19 Minuten

In sieben Inseln um die Welt

Der Reisejournalist André Schumacher zeigt am Sonntag, 30. Januar, um 17 Uhr, in der Alten Synagoge Kitzingen seine Live-Multivision über die Kanarischen Inseln. Auf einer sechsmonatigen Wanderung habe Weltenbummler Schumacher herausgefunden: In Wahrheit sind die Kanarischen Inseln völlig anders, als die meisten von uns glauben. Eine Reise zum Mond beispielsweise könne man sich sparen, ebenso Ausflüge in die Urwälder Costa Ricas oder die Weite der Sahara.