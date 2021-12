Brück vor 8 Minuten

In Graben gerutscht

Am frühen Donnerstagmorgen um 1.10 Uhr ging über die Integrierte Leitstelle bei der Polizei Kitzingen eine Meldung über einen Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2270 zwischen Brück und Dettelbach ein, heißt es im Polizeibericht. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor ein 22-jähriger Opel-Fahrer in einer Rechtskurve kurz vor Dettelbach die Kontrolle über seinen Pkw und rutschte nach rechts in den angrenzenden Straßengraben.