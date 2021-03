Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Montagabend am Marktbreiter Kreisel. Ein 54-jähriger Fahrzeugführer wollte mit seinem Pkw von Ochsenfurt kommend in den Kreisverkehr einfahren. Aus Unachtsamkeitgeriet der Mann zu weit nach links und fuhr ungebremst auf die Verkehrsinsel, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Hier flog der Pkw einige Meter durch die erhöhte Insel und kam schließlich am anderen Ende an einem größeren Stein zum Stehen.

Durch den Aufprall erlitt der Mann mittelschwere Verletzungen. Er kam mit dem BRK-Fahrzeug zur ärztlichen Behandlung in die Klinik Kitzinger Land. Es entstand ein Schaden von etwa 10 000 Euro. Vor Ort regelte die Freiwillige Feuerwehr Marktbreit mit insgesamt 14 Helfern den Verkehr und band auslaufende Betriebsstoffe des Unfallautos ab.