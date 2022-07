Escherndorf vor 34 Minuten

Hymnen der Pop- und Rockgeschichte bei den Genießerkonzerten in Escherndorf

Die Genusswiese im Volkacher Ortsteil Escherndorf, in der Nähe der Mainfähre und des örtlichen Campingplatzes, verwandelt sich an zwei Mittwochabenden im Juli in eine Open-Air-Bühne. Der Grund: Es finden wieder die Genießerkonzerte statt, und zwar am 13. und am 20. Juli, jeweils um 19 Uhr. Die Bewirtung vor Ort startet ab 18 Uhr. Der Eintritt zu beiden Konzerten ist frei, bei Regen fallen die Konzerte ersatzlos aus, informiert die Verwaltungsgemeinschaft Volkach in einer Pressemitteilung. Dieser sind die folgenden Informationen entnommen: