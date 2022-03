Volkach vor 1 Stunde

Hof-Flohmärkte in Volkach und den Stadtteilen

Verkaufen, verschenken und stöbern ohne Standgebühr: Am Sonntag, 3. April, finden in Volkach und den Ortsteilen von 10 bis 17 Uhr zum ersten Mal die „Volkacher Hof-Flohmärkte“ statt. Die Volkacher Grünen haben dazu unter unter https://www.gruene-volkach.de/flohmarkt/ eine Website erstellt, auf der sich alle, die teilnehmen wollen, in ein Formular eintragen können, schreiben die Grünen in einer Pressemitteilung. Aus den Angaben wird eine Karte mit allen Orten, an denen es etwas zu stöbern gibt, erstellt. Interessierte können in der Karte nachsehen und von Hof zu Hof bummeln oder radeln. Gerne können sich auch Nachbarinnen und Nachbarn zusammentun und aus einem Hof heraus verkaufen. Wenn das Projekt Erfolg hat, sollen die "Volkacher Hof-Flohmärkte" künftig jedes Jahr stattfinden, so die beiden Stadträtinnen Andrea Rauch und Marlies Dumbsky.