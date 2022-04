Nachdem das vereinsinterne Königsschießen 2020 leider aufgrund von Corona ersatzlos gestrichen werden musste, konnte die Schützengesellschaft Mainstockheim zumindest Ende 2021 ein Königsschießen ausrichten.

Aufgrund der allgemeinen Lage im Dezember 2021 hatten wir uns jedoch schweren Herzens dazu entschlossen, die Bekanntgabe der neuen Hoheiten ins Frühjahr 2022 zu verschieben.

Am Sonntag, 3. April, war es nun endlich so weit! Gespannt lauschten die Mitglieder der lange erwarteten Königsproklamation, welche im Restaurant "Hot-Chili" in Mainstockheim stattfand.

Alexander Willacker wurde mit einem 135 Teiler zur neuen Hoheit der Schützengesellschaft gekürt. Ebenfalls konnte er sich den Titel des Vereinsmeisters, welcher für den besten "Serien-Schützen" verliehen wurde, sichern.

Nach zwei Jahren Regentschaft überreichte Tom Hubert, der Schützenkönig 2020, seinem Nachfolger die traditionelle Schützenkette, sowie eine handbemalte Königsscheibe mit einem Würzburger Panorama.

1. Ritter wurde Thomas Popp und der Titel des 2. Ritter ging an unseren Sportleiter, Robert Meindl.

Nach alter Tradition wurden so der Schützenkönig, der "Prinz" sowie die Gewinner der Festpreise gekürt. Außerdem wurden die besten Schüsse und die beste Schuss-Kombination des Wettkampfes mit einem Glücks-Preis belohnt. Die Preise für den "Meister" erhielt derjenige, der das beste Ergebnis über zehn Schuss vorweisen konnte.

Die Schützengesellschaft bedankt sich bei allen Teilnehmern und Helfern und freut sich auf weitere sportliche Wettkämpfe im kommenden Jahr.

Die Ergebnisse im Detail: Schützenkönig: Alexander Willacker, 135 Teiler; 1. Ritter: Thomas Popp, 173 Teiler; 2. Ritter: Robert Meindl, 386 Teiler; Prinz: Mathias Budich, 61 Teiler. Vereinsmeister: Alexander Willacker, 355 Ringe; Damen-Vereinsmeister: Claudia Geitz, 282 Ringe. Festpreise: 1. Preis: Thomas Popp, 2. Preis: Claudia Geitz, Preis: Frank Grap.

Von: Thomas Popp (Schriftführer, Schützengesellschaft Mainstockheim)