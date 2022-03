Der Kreisverband der Grünen Kitzingen hat einen neuen Vorstand gewählt. Eva Trapp und Julian Glienke sind das neue Sprecher-Duo, informieren die Grünen in einem Pressebericht. Eva Trapp ist bereits seit 2019 als Sprecherin des Kitzinger Ortsverbandes aktiv und wird zukünftig beide Ämter ausüben. Julian Glienke aus Münsterschwarzach bringt mehrjährige Erfahrung als Sprecher des ökologischen Verkehrsclubs Deutschland (VCD), Kreisgruppe Kitzingen, mit.

Trapp dankte dem scheidenden Schatzmeister Ulrich Drexelius für sein großes Engagement in den vergangenen Jahren. Drexelius wirkte in der Corona-Zeit, als Neuwahlen nicht möglich waren, auch in der Funktion des Vorstandssprechers. Er stellte sich nicht mehr zu Wahl. Sein Nachfolger als Kreisschatzmeister ist Wilhelm Mix aus Wiesenbronn. Zum Schriftführer wurde Victor Trapp aus Kitzingen gewählt. Als Beisitzerinnen und Beisitzer ergänzen den neuen achtköpfigen Vorstand Theresa Sanzenbacher und Stefanie Schumacher (beide Kitzingen), Eva-Maria Stöcklein (Dettelbach) und Manfred Groitl (Iphofen).

Der neue Vorstand hat laut der Pressemitteilung viel vor: Es gelte, die zahlreichen neuen Mitglieder im Landkreis einzubinden und neue Ortsverbände zu gründen. In einer gemeinsamen Klausur mit der Kreistagsfraktion sollen zunächst die kommunalpolitischen Ziele erarbeitet und Arbeitskreise gebildet werden. Drängendste Themen im Landkreis seien der Ausbau des ÖPNV und erneuerbarer Energien, ein sozial gerechter Weg zur Klimaneutralität, Wassermanagement und regionale Ernährung.