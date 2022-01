Volkach vor 59 Minuten

Grüne Kreistagsfraktion spendet für Allee-Bäume

Jeder Baum zählt für sie – deshalb haben die acht Kreisrätinnen und Kreisräte der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen laut ihrer Pressemitteilung 400 Euro von ihren Bezügen an die Landrätin übergeben. Im kommenden Frühjahr sollen im Gemeindegebiet Seinsheim an der Kreisstraße KT 20 Obstbaumhochstämme gepflanzt werden, weiß Umweltreferent und Teil des Vorsitzenden-Duos der Grünen Fraktion, Klaus Sanzenbacher. „Wir hoffen auf zahlreiche Nachahmerinnen und Nachahmer, nachdem der Vorschlag der Fraktion B90/Grüne zur Pflanzung einer Kreistagsallee im März 2021 im Umwelt-und Klimaausschuss des Kreistages leider keine ausreichende Unterstützung der anderen Fraktionen bekam“, betont Sanzenbacher in der Mitteilung.