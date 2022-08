Ein besonderes Danke gibt es am 28. August bei Volkacher Kabarett Sommer. Mit einem Gratis-Konzert möchte sich der künstlerische Leiter des Kabarett Sommers Volker Heißmann für die Publikumstreue und Unterstützung bedanken, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Volkach.

In Pandemiezeiten als Kultur-Leuchtturm geboren, begeistert diese Veranstaltungsreihe mittlerweile jedes Jahr mehrere tausend Besucher. Mit der Raiffeisenbank Mainschleife – Steigerwald war schnell ein Partner gefunden, um am Sonntag, 28. August eine kostenlose Dankeschön-Veranstaltung von und mit Volker Heißmann und dem Pavel Sandorf Quartett zu organisieren. Das heißt: Der Eintritt ist frei.

Freie Platzwahl am Weinfestplatz

„Die Begeisterung, die mir und meinen Kollegen von Anfang an in Volkach beim Kabarett-Sommer entgegengebracht worden ist, war und ist einfach fantastisch", wird Heißmann in der Pressemitteilung zitiert. Aktuell sei viel los in der Welt, die Kultur könne hier ein Ankerpunkt sein und Heißmann wolle deshalb etwas zurückgeben.

Volker Heißmann wird Swing-Evergreens und Musical-Klassikern präsentieren und zwischen den Liedern aus dem fränkischen Alltag plaudern. Das Pavel Sandorf Quartett wird ihn begleiten.

Einlass auf den Weinfestplatz ist um 18 Uhr, das Programm Locker vom Hocker beginnt um 19 Uhr. Keiner benötigt ein Ticket, es gilt die freie Platzwahl. Infos gibt es unter www.volkach.de oder bei der Touristinformation Volkacher Mainschleife, Tel.: (0 93 81) 4 01 12.