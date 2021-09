Kitzingen vor 17 Minuten

Gottesdienstliches Konzert mit Siegfried und Oliver Fietz

Siegfried und Oliver Fietz waren zu Gast in der Friedenskirche Kitzingen/Siedlung. Viele waren der Einladung zu diesem gottesdienstlichen Konzert gefolgt. Schnell war eine vertraute Atmosphäre zu spüren. Die Botschaft der Lieder, die einprägsamen Texte, die Einladung zum Mitsummen und Mitsingen – all das machte diesen Abend zu einem Geschenk. Für manche Gäste war es ein Erinnern an frühere Begegnungen mit den Musikern, für viele ein wertvoller Glaubensimpuls in dieser besonderen Zeit.