Einen wahren Ehrungsmarathon gab es bei der Florianifeier der Freiwilligen Feuerwehr Iphofen. Landrätin Tamara Bischof und Kreisbrandrat Dirk Albrecht waren gekommen, um überaus engagierte Dienstleistende auszuzeichnen, darunter, wie Bischof erfreut hervorhob, auch zwei Frauen. "Sie sind prima Vorbilder für alle Feuerwehrfrauen in unserem Landkreis", sagte die Landrätin und zollte Andrea Neubert und Sonja Straub ihren Respekt.

"Sie haben sich damals bei ihren Vätern durchgesetzt und sind zur Wehr gegangen", so Bischof weiter. "Sie haben viel geleistet, sich in der damaligen Männerwelt durchgesetzt und sind zwei der ganz wenigen Frauen, die bislang für 40 Jahre Dienstzeit im Landkreis geehrt wurden", erklärte die Landrätin. Andrea Neubert ist auch ein herausragendes Beispiel für Mut und Kompetenz, fungiert sie doch als 2. Kommandantin in einer der größten Feuerwehren im Landkreis. Beiden überreichte die Landrätin auch einen Gutschein für eine Woche Urlaub im bayerischen Feuerwehrerholungsheim in Bayerisch Gmain.

Kommandant Stefan Melber hielt die Laudatio auf Florian Lenzer, Frank Meier und Stefan Waldow und Tamara Bischof verlieh ihnen nach 25 Jahren Dienstzeit das staatliche Feuerwehrehrenzeichen in Silber. Vom Vorsitzenden Thomas Stegmeier bekamen Michael Pfeuffer, Florian Lenzer, Stefan Waldow und Frank Meier die silberne Vereinsehrennadel. Stegmeier ernannte außerdem Herbert Heckel, Ernst Lenzer, Arthur Melber, Hermann Neubert und Roland Mark für ein halbes Jahrhundert Mitgliedschaft im Verein zu neuen Ehrenmitgliedern.

"Er hat wie kein anderer die Feuerwehr und die Stadt Iphofen geprägt", lobte Stegmeier die Verdienste des ehemaligen Bürgermeister Josef Mend. Stegmeier und listete viele Anschaffungen und Hilfestellungen auf, die Mend reihenweise der Feuerwehr ermöglicht habe. Deshalb diente Stegmeier auch Mend die Ehrenmitgliedschaft an.

Und weil die Iphöfer der einzige Feuerwehrverein im Landkreis sind, die einen eigenen Musikzug haben – und weil die Florianifeier zweimal ausgefallenen war – fiel der Ehrungsreigen heuer noch umfangreicher als gewohnt aus. Der stellvertretende Kreisvorsitzende des Nordbayerischen Musikbundes (NBMB), Matthias Hildebrand, verlieh dem Trompeter und ehemaligem Dirigenten Heinrich Fischer die Goldene Ehrennadel des NBMB für 50 Jahre Musizieren. Ebenfalls "Gold", gab es für Andrea Neubert, die 40 Jahre Klarinette spielt und für 30 Jahre wurden Florian Lenzer, Tobias Lenzer, Steffi Muth, Melanie Uhl und Elvira Weigand ausgezeichnet. Die silberne Nadel des NBMB ging nach 20 Jahren im Musikzug an Johannes Gaar, Christina Lenzer, Gabriel Vornberger und Yvonne Schöller. Die NBMB-Ehrennadel in Bronze (zehn Jahre) durften Emilio Bellanti, Markus Korn, Susanne Lenzer, Tarah Müller und Tom Stryjski entgegen nehmen. Für den Musikzug gab es noch eine Urkunde für die 25-jährige Mitgliedschaft im Nordbayerischen Musikbund.

"Ich freue mich, dass die Stadtteilwehren wieder die Florianifeier zusammen mit uns feiern", sagte Thomas Stegmeier. Er dankte Pater Adam Was für die Gestaltung des Festgottesdienstes. Der Bürgermeister gratulierte allen Geehrten und richtete einige persönliche Worte an Josef Mend, Heinrich Fischer und seinen Vater Ernst Lenzer, der in vorbildlicher Weise für Nachwuchs in Feuerwehr und Musikzug gesorgt habe. Heinrich Fischer sei es zu verdanken, dass es den Musikzug heute noch gibt und sein Wirken habe die Basis dafür gelegt, dass der Musikzug kommenden Sonntag beim Konzert des Kreisorchesters mit 30 Musikerinnen und Musikern das größte Kontingent stellen kann.