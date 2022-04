Mit 64 aktiven Kameradinnen und Kameraden steht die Freiwillige Feuerwehr Rödelsee sehr gut da. Kommandant Volker Heß berichtete bei der Jahresversammlung von 37 Einsätzen der Wehr in den vergangenen zwei Jahren und von zwei Jahren Chaos wegen Corona. Auf der Tagesordnung standen auch Ehrungen.

"Ich bin froh, dass es so weit wieder nach Plan läuft", sagte Kommandant Volker Heß. In den vergangenen beiden Jahren habe man immer wieder begonnen – und dann abgeblasen. Derzeit gebe es 64 Aktive. 18 Atemschutzträger stehen zur Verfügung.

Die Jugendfeuerwehr zählt neun Mitglieder. Ihnen galt auch der erste Applaus des Abends. Für Nachwuchs ist also gesorgt, zumal die Gründung einer Kinderfeuerwehr, die Löschzwerge, geplant ist. Per Handschlag nahm der Kommandant Andre Lenhart, Sofie Heß und Timo Töpfer in die aktive Wehr auf.

Immer mehr Technische Hilfeleistungen

Bei den 37 Einsätzen gehörten 22 in die Kategorie Technische Hilfeleistung. "Dahin geht die Reise", meinte Volker Heß. Die Feuerwehrleute leisteten damit 513 Einsatzstunden.

Heß und Bürgermeister Burkhard Klein gingen auf die Beschaffung des Hilfeleistungslöschfahrzeugs (HLF) 20 ein. Klein dankte nochmals Staatssekretär a.D. Gerhard Eck für dessen Einsatz, dass Rödelsee dafür einen Zuschuss bekommen hat. Denn eigentlich wäre der Gemeinde nur ein HLF 10 zugestanden. Heß würdigte den immensen ehrenamtlichen Einsatz etlicher Kameraden bei der Planung des Fahrzeugs und der Bestückung. Kreisbrandrat Dirk Albrecht sprach von einer Investition in die Sicherheit der Bürger. Zudem gab es noch einen Mannschaftstransportwagen für die Wehr.

Jeder Cent sei richtig investiert, betonte Bürgermeister Klein. Er freute sich, dass es in Rödelsee noch nie Probleme gegeben habe, Aktive für die Feuerwehr zu finden.

Beim Winterfeuer 2020 sei die Welt noch in Ordnung gewesen, meinte Volker Heß, der auch Vorsitzender des Feuerwehrvereins ist. Erst am 31. Oktober vergangenen Jahres habe es wieder eine kleine Herbstfeier gegeben. Auch der Christbaumverkauf habe stattfinden können. Zudem seien die Toiletten im Feuerwehrhaus saniert worden.

Der Verein zählt 83 fördernde Mitglieder, 64 Aktive und zehn Jugendliche. Während der vergangenen zwei Jahre hatte der Verein sein Vermögen mehren können, wie dem Bericht des Kassiers Marc-Oliver Schurz zu entnehmen war.

40 Jahre aktiver Dienst

Für 40 Jahre aktiven Dienst in der Feuerwehr ehrten der Kommandant, der Kreisbrandrat und stellvertretender Landrat Robert Finster, der sich bei der engagierten Wehr für deren ehrenamtlichen Dienst bedankte, einige Feuerwehrmänner. Die Auszeichnung erhielten Karl-Josef Deppisch, Harald Heß, Günther Heß, Burkhard Klein und Christian Meyer.

Für den Verein ehrten Volker Heß und sein Stellvertreter Timo Roßmark langjährige Mitglieder. 60 Jahre hält Herrmann Schramm der Feuerwehr die Treue. 61 sei er in die Feuerwehr eingetreten. Er kenne auch noch die Zeit, als die Feuerwehr einen Hanomag fuhr, sagte der Vorsitzende. 40 Jahre dabei sind Klaus Burkholz, Karl-Josef Deppisch, Achim Holinsky, Günther Heß, Harald Heß, Burkhard Klein und Christian Meyer.