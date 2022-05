Mit Personalwechseln bei Kommandanten und Vorstand leitet die Feuerwehr Atzhausen einen anstehenden Generationswechsel ein. Während Kommandant Olaf Gärtner für eine angekündigt letzte Amtszeit wiedergewählt wurde, kandidierte sein Stellvertreter Peter Düring nicht mehr, damit sich Nachfolger Johannes Kuhn bis zur nächsten Wahl einarbeiten kann und nicht beide Kommandanten gleichzeitig neu ins Amt kommen.

Eine ähnliche Rochade erfolgte im Verein, wo auch Vorsitzender Leo Kuhn seine letzte Amtszeit zu erkennen gab. Hier übernahm der bisherige Schriftführer Martin Steinruck die Vertretung, neuer Schriftführer wurde Kristopher Feder. Kassier Oskar Müller wurde im Amt bestätigt. Bestätigt wurden ferner Jugendwart Maximilian Gärtner und die Kassenprüfer Hartmut Wernecke und Josef Gropp. Beisitzer sind Heike Klein, Peter Düring, Johanna Wülfert, Tizian Klein und Nadja Kuhn.

Vorsitzender Kuhn dankte Bürgermeisterin Gerlinde Stier für die gute Zusammenarbeit. In den letzten beiden Jahren seien sämtliche Vereinstätigkeiten für die derzeit 97 Mitglieder zum Erliegen gekommen, bedauerte Kuhn, lediglich der Feuerwehrgarten konnte im Zuge der Dorferneuerung und mit einem Zuschuss der Sparkasse umgestaltet werden. Zusätzlich spendierte die Feuerwehr ein neues Fußballtor. Ein neuer Holzschuppen folgt demnächst.

Als die alte Schule neu eingedeckt wurde, waren Feuerwehrhände helfend dabei. Der Toilettenwagen wurde nun fest installiert und ist ortsgebunden. Der Einsatz trage erheblich zur Wertschätzung der Feuerwehr bei. Kuhn kündigte weiter an, dass sich die Feuerwehr nicht mehr am Kleinlangheimer Weihnachtsmarkt beteiligen werde, der Aufwand mit Auf- und Abbau nahm überhand. Stattdessen soll der örtliche Nikolausabend aufgewertet werden.

Der Kommandant blickte neben drei Hilfeleistungen zurück auf den 9. Juli 2021, als das Hochwasser des Castell-Baches erwartet wurde. Es kam, aber erst nachts. Für Gärtner war unglaublich, dass es Beschwerden von Anwohnern wegen nächtlicher Ruhestörung gab. Wichtig war indes: Es konnte geholfen werden. Der Dank galt auch den Feuerwehrfrauen, die tags darauf beim Aufräumen für die Verpflegung sorgten. Kassier Müller verlas ein Dankschreiben, das ihn nach dem Hochwassereinsatz nebst einer Spende für die Feuerwehr erreichte.

Mit dem Feuerwehrfest und der Einweihung des Feuerwehrfestplatzes stehen am 10. Juli sowie mit der Kirchweih am 4. September und dem Gemarkungsumgang am 9. Oktober endlich wieder Festivitäten auf dem Programm.

Stier begrüßte den großen Einsatz der Feuerwehr einschließlich der Frauen, zu deren erfolgreicher Arbeit die Gemeinde nur gratulieren könne.

Kreisbrandrat Dirk Albrecht lobte die Arbeit in Atzhausen, sie zeige, wie wichtig Ortsfeuerwehren seien. Der Verein halte die Feuerwehr mit Kameradschaft zusammen, das helfe auch nach schweren Einsätzen.