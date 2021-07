Kitzingen vor 1 Stunde

Dritter Industriepolitischer Dialog

Zum dritten Mal traf sich Landrätin Tamara Bischof mit IG Metall Bevollmächtigten Norbert Zirnsak, Viktor Grauberger vom DGB sowie den Betriebsratsvorsitzenden der Firmen Schaeffler, GEA Brewery Systems, Fehrer Kitzingen und Großlangheim, Fritsch und Frankenguss. Das teilt das Landratsamt in einem Schreiben an die Presse mit. Die Unternehmen stehen stellvertretend für mehrere tausend Beschäftigte in der Industrie im Landkreis Kitzingen.