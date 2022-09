Drei Fälle von Fahrerflucht wurden der Polizeiinspektion Kitzingen am Donnerstag gemeldet.

Die erste Unfallflucht ereignete sich bereits am Montag zwischen 14.30 und 15.10 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Marktbreiter Straße in Kitzingen. Hier wurde ein schwarzer Dacia Duster vorne links beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Ebenfalls in Kitzingen streifte am Donnerstag zwischen 8.25 und 18.30 Uhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Armin-Knab-Straße einen geparkten blauen Ford an der linken Fahrzeugseite. Hier entstand ein Schaden von rund 5000 Euro.

Am Donnerstag zwischen 7.40 und 14.38 Uhr touchierte in Marktbreit ein Unbekannter einen schwarzen Skoda Fabia, der auf dem Parkplatz am Kranen in der Adam-Fuchs-Straße stand. An der Fahrertüre sowie am Kotflügel vorne links entstanden Kratzer und Dellen. Dabei entstand ein Schaden von circa 500 Euro.

Hinweise in allen drei Fällen an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.