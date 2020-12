Kitzingen vor 1 Stunde

Die Stadt Kitzingen "schenkt Kindern ein Lächeln"

Bürgermeisterin Astrid Glos und Oberbürgermeister Stefan Güntner übergaben der ökumenischen Initiative Kitzingen (Pfarrgemeinschaft St. Hedwig und evangelische Stadtkirche) eine Spende von 500 Euro für die Aktion "Kinder ein Lächeln schenken". Die 500 Euro sind Teil des jährlich stattfindenden Spendenaufrufs der Stadt Kitzingen an ihre Bürger, wie es in einer Pressemitteilung der Stadt heißt. Mit den eingehenden Spenden sollen bedürftige Mitbürger und Kinder unterstützt werden. Auch in diesem Jahr haben sich erneut zahlreiche Mitbürger an der Spendenaktion beteiligt.