Mal eben ein bisschen Bauland ausweisen und dann kann's auch schon los gehen – das genaue Gegenteil ist der Fall. Der Aufwand ist enorm, Neubaugebiete tauchen unzählige Male am Ratstisch auf, bis es endlich so weit ist. In Dettelbach steht der Begriff "Bromberg" für diesen Aufwand: Auch bei der Jahresschlusssitzung des Stadtrates durfte der "Bromberg" nicht fehlen.

Wie der Name schon sagt, liegt das Gebiet ziemlich hoch über der Stadt. Um genau zu sein: Schräg gegenüber der Maintalhalle und angrenzend an die Realschule und im Anschluss an das bestehende Wohngebiet Ost IV am Sommeracher Weg.

Hangneigung im Blick

Ein 3,5 Hektar großes Gebiet, das wahrscheinlich niemand so gut kennt wie Stadtplanerin Sylvia Haines. Die Besonderheit hier: Die neuen Doppel- und Reihenhäuser betten sich in eine größere Hangneigung ein. Der Höhenunterschied könnte ein echtes Probleme bereiten, das man sich aber nur schwer vorstellen kann. Weshalb die Stadtplanerin eine 3-D-Animation erstellen ließ, die erkennen lässt, was wo besonders herausragt und wie es ist, wenn die größeren Häuser eher vorne oder eher weiter hinten gebaut werden.

Sich ein Bild machen - das konnten die Stadträte jedenfalls durch die Visualisierung. Damit ist man wieder einen Schritt weiter "auf dem Weg zur finalen Lösung", wie es Bürgermeister Matthias Bielek ausdrückte. Und so geht es weiter: Sobald der Bebauungsplan-Entwurf steht, landet er Anfang kommenden Jahres im Stadtrat. Im Frühjahr könnte dann die Erschließung starten, für die 1,8 Millionen Euro bereitstehen. Wie die Verwaltung prognostizierte, könne es mit dem Grundstücksverkauf dann Ende 2023 losgehen. Entsprechend wäre der Startschuss für den Baubeginn dann Anfang 2024.