Am späten Freitagabend wurden die Feuerwehren aus Wiesenbronn und einigen umliegenden Ortschaften sowie der Rettungsdienst zu einem möglichen Zimmerbrand in der Webergasse gerufen. Wie sich später herausstellte, kam es durch einen Defekt am Ölofen bzw. beim Bedienen des Ofens zu einer starken Rauchentwicklung. Schaden entstand nicht, die Feuerwehr musste nicht tätig werden.