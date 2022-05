15 Mitglieder des CSU-Ortsverbands Albertshofen trafen sich im Gasthaus Anker zur Ortshauptversammlung. Das teilt der Ortsverband in einem Schreiben mit.

Nach den Berichten der Ortsvorsitzenden Heidi Plömpel, des Schriftführers Thomas Schwab und des Schatzmeisters Werner Will, standen Wahlen an. Bezirksrätin Gerlinde Martin leitete die Wahl der Delegierten und Ersatzdelegierten zur Landtags- und Bezirkstagswahl 2023. Sie brachten folgendes Ergebnis: Delegierte sind Heidi Plömpel, Frank Gimperlein, Daniel Koppe und Michael Kraft. Zu Ersatzdelegierten wurden Werner Will, Horst Reuther, Thomas Schwab und Edgar Weickert gewählt.

Im Anschluss sprach Gerlinde Martin über die Aufgaben und Zusammensetzung des Bezirksrats. Im Bericht von Bürgermeister Horst Reuther ging es in der Hauptsache um die laufenden und abgeschlossenen Projekte der Gemeinde, was mit großem Interesse aufgenommen worden sei.

Mit einem Ausblick auf anstehende Termine schloss die Versammlung.