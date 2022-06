Nach drei Monaten Bauzeit war es Ende Mai soweit: Der innenliegende Linkseinfädelstreifen, kurz ILES, an der Einmündung der KT29 in die Staatsstraße 2271 südlich von Volkach, Richtung Nordheim wurde für den Verkehr freigegeben. Das geht aus einem Presseschreiben des Staatlichen Bauamts Würzburg hervor, dem die folgenden Informationen entnommen sind:

Für den ILES investiert der Freistaat Bayern rund 700.000 Euro in die Verkehrssicherheit und Modernisierung der Staatsstraße. Möglich wurde dies auch durch das Corona-Investitionsprogramm (CIP). Der Bayerische Landtag hat für die Jahre 2022 und 2023 zusätzliche Mittel in Höhe von insgesamt rund 50 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. 600.000 Euro hiervon flossen in die Realisierung des Einfädelstreifens.

In den vergangenen Jahren gab es an der Einmündung der KT29 immer mal wieder vereinzelt Unfälle. Zudem sorgte die hohe Verkehrsbelastung auf der Staatsstraße für lange Wartezeiten, wollte man in Richtung Volkach einbiegen. Im Rahmen der Neukonzeption der Einmündung der St 2260 und der St 2271 kurz vor Volkach, bei der es immer wieder zu schweren Unfällen kam, wurde deswegen auch die Einmündung Richtung Nordheim miteinbezogen. Als Lösung wurde für diesen Knotenpunkt eine Sonderform gewählt – der ILES.

Durch den innenliegenden Linkseinfädelstreifen können Wartezeiten im Bereich der Einmündung verkürzt und das Konfliktpotenzial reduziert werden. Bereits an anderen Einmündungen im Zuständigkeitsbereich des Staatlichen Bauamtes Würzburg (z.B. in Thüngersheim) konnten mit dieser Sonderlösung positive Erfahrungen gesammelt werden.

Neben dem Bau des ILES wurde im gesamten Einmündungsbereich der Asphalt erneuert und der Straßenaufbau verstärkt. Ausstehend sind noch kleinere Restarbeiten, die unter laufendem Verkehr durchgeführt werden können. Damit ist die Fahrt nach Volkach von Süden kommend und auch Richtung Nordheim wieder ungehindert möglich.