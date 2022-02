Neustadt an der Aisch vor 1 Stunde

Corona im Landkreis Neustadt/Aisch: RKI meldet deutschlandweit niedrigsten Wert

Im Landkreis Neustadt-Aisch/Bad Windsheim gibt es aktuell 14 664 bestätigte Coronavirus-Fälle, 1269 mehr als vergangene Woche. Das Landratsamt meldete am Freitag 524 aktive Fälle. 130 Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben, davon zwei in dieser Woche.Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts bei 491,7, was deutschlandweit dem niedrigsten Wert entspricht. Nach Angaben des Norddeutschen Rundfunks, der täglich geschätzte Werte ohne Meldeverzug bekannt gibt, liegt der Inzidenzwert allerdings bei 1237,3. Die meisten aktiven Fälle, nämlich 74, werden aus Markt Erlbach gemeldet. Für Bad Windsheim meldet das Landratsamt 61 aktive Fälle, für Scheinfeld 56 und für die Kreisstadt Neustadt/Aisch 45. Die Zahlen für die an den Landkreis Kitzingen angrenzenden Gemeinden: Burghaslach 11 aktive Fälle, Markt Bibart 9, Gollhofen 7, Hemmersheim 5, Simmershofen 5, Weigenheim 5, Markt Nordheim 3, Ippesheim 2, Oberscheinfeld 2, Oberickelsheim 1.