Weiterhin hat der Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim laut Robert-Koch-Institut (RKI) in Bayern mit 635,9 die niedrigste Sieben-Tages-Inzidenz. Obwohl es im Vergleich zu letzter Woche 1398 neue Fälle gegeben hat. Der Landkreis hat gut die 101 000 Einwohner.

Erklärt wird das bisher mit dem Meldeverzug. Das reicht von der Bearbeitung der Fälle im Landratsamt über die Meldung an das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) und an das RKI. Deshalb geht etwa der Norddeutsche Rundfunk einen anderen Weg: Auf der Internetseite wird als zweite Zahl eine Schätzung angegeben, wie hoch die Sieben-Tage-Inzidenz ohne Meldeverzug sein könnte. Für den Landkreis Neustadt läge sie demnach bei 1311,3.

Zwei weitere Todesfälle

Im Landkreis gibt es aktuell 16062 labordiagnostisch bestätigte Coronavirus-Fälle, 635 gelten als aktiv. Zwei weitere Todesfälle sind hinzugekommen, insgesamt sind es nun 132.

Die meisten aktiven Fälle, nämlich 111, gibt es in Neustadt (insgesamt 2302), Bad Windsheim meldet 61 aktive Fälle (2395). Angestiegen ist die Zahl wieder in Uffenheim mit 40 aktiven Fällen (1009). In Scheinfeld sind es 41 (737). Burghaslach hat derzeit zwölf (429), Oberscheinfeld zwei (129), Markt Bibart sieben (267). In Hemmersheim gibt es drei aktive Fälle (139), in Ippesheim einen (127), in Markt Nordheim zwei (131), in Simmershofen sechs (87), in Gollhofen zwei (104) und in Weigenheim fünf (75).