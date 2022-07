Mit dem Schwanberglauf startete das 51. Casteller Weinfest nach zwei Jahren Pause. Die renommierte Laufveranstaltung hatte diesmal weit über 500 Läuferinnen und Läufer angelockt, die das Ziel des Laufs im Casteller Schlosspark erreichten. Dort spendierte Gastgeber Ferdinand Fürst zu Castell traditionell jedem Teilnehmer und jeder Teilnehmerin einen Schoppen.

Der älteste Läufer war 82 Jahre alt

Am Abend begrüßte er alle Gäste und zollte allen seine Hochachtung, die von Iphofen aus über den Schwanberg gelaufen warten. Fürst Ferdinand dankte den Organisationsteam des Laufs und ehrte schließlich die Sieger. Der schnellste, Philipp Zabel (RC am Schwanberg), schaffte die 10,5 Kilometer lange Strecke in nicht einmal 39 Minuten. Bei den Frauen gewann Delia Schmidt (Laufstil Würzburg, 42.46 Minuten). Als ältester Teilnehmer wurde Claus Schrader vom TSV Neuendettelsau ausgezeichnet, der mit 82 Jahren den Lauf absolviert hatte. Die jüngsten waren gerade einmal elf Jahre alt. Die meisten Teilnehmer stellte die Firma Knauf, vor der TG Kitzingen.

Bei angenehmen Sommertemperaturen ließ es sich das ganze Wochenende über im herrlichen Park unter den alten Bäumen gut sitzen. Das Casteller Weinfest geht am kommenden Wochenende in die zweite Runde von Freitag, 22. Juli, bis einschließlich Sonntag, 24. Juli.

Dazwischen ist auch in diesem Jahr der Benefiz-Abend zugunsten der Lebenshilfe. Am Mittwoch, 20. Juli, ab 19 Uhr, sorgt die Inklusionsband "Mosaik" mit Steffi List zunächst für Musik, im Anschluss ist "JOM und Gäste" auf der Bühne.